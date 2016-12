Photos de stars nues volées, qu'en penser ?

Le procédé est particulièrement abject, puisque après avoir diffusé une première salve de photo (dont beaucoup de l’actrice Jennifer Lauwrence (héroïne de la série de films Hunger Games, ou X-Men), le pirate a décidé de faire chanter un certain nombre de peuples, tout en proposant aux internautes de le rémunérer, via la crypto-monaie bitcoins, pour qu’il diffuse toutes les autres photos en sa possession.

Cette affaire n’est pas nouvelle, et ça n’est pas la première fois qu’on retrouve sur la toile des photos ou vidéos intimes de célébrités, mais en général on a plutôt affaire à un ex indélicat (comme dans l’affaire des photos de Laure Manaudou, qui avaient été publiées par son ex petit ami), ou alors à des célébrités qui orchestrent elles même la diffusion de leurs photos intimes, pratique très répandu chez les starlettes de la télé-réalité. Dans ces deux cas, on est au pire dans une histoire privée (tout aussi grave), ou une manipulation du people.

Dans le cas que nous évoquons ces jours ci, c’est un vol a grande échelle, utilisant des techniques de piratages quasi criminelles, via l’utilisation supposée d’outils de piratage pour accéder aux données privées de ses victimes.

La complicité totale des internautes, friands de ces contenus, rajoute un peu de graveleux à tout ça, sans compter les nombreux commentaires d’internautes qui considèrent qu’après tout, c’est leurs fautes, et qu’elles n’avaient qu’à pas faire de photos d’elles toutes nues.

En réalité, la seule bonne attitude face à cette affaire, c’est de faire confiance au ressenti des victimes. Jennifer Lauwrence a décidé de faire face par une action en justice passive (qui porte déjà ses fruits, la plupart des sites qui ont relayé les photos les ont supprimé), alors que d’autres, comme Kirsten Dunst, ont décidé de prendre ça avec humour, en postant un petit message mi contrarié-mi amusé sur son compte Twitter.

De notre côté, une seule chose à faire, ne pas diffuser nos photos intimes sur le cloud, les garder au chaud sur son ordinateur, et ne pas hésiter à bien les planquer !