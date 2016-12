Porter des gants: ce qu’ils disent de vous

Nos mains sont continuellement exposées. Nous nous en servons en permanance et pourtant nous les négligeons. Quand il fait froid ou quand nous faisons le ménage, porter des gants leur évite bien des souffrances. D’une certaine manière, notre façon de porter les gants donne des indices sur notre personnalité.

Porter des gants

Les mains sont particulièrement sensibles aux chocs thermiques. Alors mettre des gants avant de sortir est plus que recommandé. Savez-vous que porter des gants avant de vous coucher peut vous être bénéfique! Après avoir appliqué une crème nourissante, enfilez des gants en coton que vous pourrez enlever plusieurs minutes plus tard ou dans la nuit comme bon vous semble. Le tout est de laisser le temps à la crème de pénétrer tout en douceur. Qu’il s’agisse de gants de travail, de gants moto, de gants sport, de gants de conduite ou de gants mode, on a tous une bonne raison de mettre des gants.

En quête de chaleur ou de mobilité

Pour certains, les gants de ski permettent une mobilité facile. C’est beaucoup plus facile de mettre une dragonne ou de se rattacher les skis quand on a des gants plutôt que des moufles. Porter des gants est esthétique mais les espaces entre les doigts qui permettent à l’air de s’introduire plus facilement reffroidissent un peu.

Pour d’autres, les moufles assurent un confort avant tout. Ils tiennent chaud et sont plus faciles à enlever. Par contre, à l’inverse des gants de ski, il est beaucoup plus difficile de mettre la dragonne par exemple ou d’utiliser son téléphone sans enlever ses gants. Pour la ville, les mitaines sont pratiques mais les doigts ne sont pas protégés. Sinon, il y a les gants tactiles, les mains sont entièrement couvertes et on peut utiliser son mobile sans problème.

Poli ou impoli?

Enlevez-vous vos gants pour dire bonjour ? Les bonnes manières veulent qu’on enlève ses gants pour serrer la main d’une personne. Dans le cas contraire, c’est un manque de savoir-vivre. Mais pour saluer quelqu’un avec un simple geste de la tête et un «bonjour», peut-être pas. Si l'autre personne porte elle aussi des gants, peut-on s'épargner la peine d'enlever les gants l’un comme l’autre, surtout s'il fait très froid ? Certains disent ne pas les enlever par commodité évitant d’imposer à l’autre une main moite ou transpirante.

Homme de goût ou indifférent

Tandis que des gants en maille auront tendance à perdre leur forme, à attirer les poussières et à boulocher rapidement, les gants cuir ne manqueront pas de se patiner au fil du temps. Les gants en cuir sont résistants et faciles à porter pour les hommes et les femmes. Le tout est de choisir de la qualité comme les gants Dents.

Fée du logis aux mains délicates

Les gants se portent aussi à l’intérieur. Pour ceux qui font assidument leurs tâches ménagères, après des heures prolongées à frotter les sols, à nettoyer la cuisine et la salle de bain, les mains et ongles finissent par s’abîmer à cause des produits ménagers en tout genre. Du coup, les ongles sont cassants et les mains s’assèchent. Utiliser des gants en latex fins est une bonne façon de se protéger les mains de ces agressions. Selon l’expérience d’un usager des forums de discussion, mettre une paire de gant en coton en dessous de la paire en latex est encore plus efficace pour éviter tout contact avec les produits agressifs. Cela ne gêne pas du tout et serait même plus agréable à porter.

Portez des gants et vos mains vous diront merci tous les jours!