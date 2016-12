POUR SE LA JOUER FINE...

Quand j’ai commencé à vouloir perdre un peu de poids, j’ai tout de suite tenté Effipoll harmonie digestive de Pollenergie. Manger du pollen congelé, cela parait assez étrange et pourtant, une seule cuillère chaque matin et les envies de grignotages disparaissent aussi tôt! Ce complément alimentaire favorise également un bon transit et contribue au bien-être digestif. Effet ventre plat assuré!

Pour accompagner, je bois une infusion bio par Form’Vital by AKEO au fenouil et à l’anis qui a vraiment bon goût, pas comme les autres infusions aux plantes où on a l’impression de boire de l’herbe. Elle facilite le fonctionnement du système digestif et combat la paresse intestinale. Une superbe boisson!

Ensuite, après plusieurs essais de différents produits de beauté, j’ai pu remarqué que le gel était vraiment efficace pour un effet minceur wow. Mes préférés sont le gel minceur et fermeté de Scultine, qui rend la peau plus ferme, plus lisse mais également plus tonique. Grâce à son action brûle graisse, anti stockage de l’algue brune mais aussi de restructuration de la micro-algue verte, votre peau en sera profondément changée!

De plus, le gel raffermissant de Secrets de miel qui se concentre plus sur le ventre, les cuisses et les fesses fait réellement des miracles. Adieu la cellulite, avec l’actif au thé vert, ce gel apaise, amincit et rafraichit.

Enfin, pour en finir avec la peau d’orange, la gelée de bain minceur de Forever Living Products tient ses promesses. L’association de l’aloe vera et des extraits d’algues et de plantes activent la circulation sanguine et débarrasse réellement de l’effet de la cellulite qui nous énerve toutes!

Voici les prix et lieux de vente de mes produits:

Effipoll, polen congelé de Pollenergie: 23 € exclusivement sur www.aristee-pollenergie.fr

Infusion bio: 9,90 € exclusivement en vente à domicile via AKEO.

Gelée de bain minceur: 24,66 € exclusivement en vente à domicile www.foreverliving.fr

Gel raffermissant: 26 € exclusivement en vente à domicile www.secretsdemiel.fr

Gel minceur et fermeté: 28,90 € exclusivement en vente à domicile via AKEO.