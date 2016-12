Pourquoi faire ses courses au Drive, c'est cool

Depuis que j’ai ma propre voiture et que les Drive ont ouvert, je ne jure plus que par eux. Gros plein de courses en début de mois ou petit ravitaillement la semaine, le Drive, c’est le pied et je vous explique pourquoi.

Ça fait gagner du temps : exit les files d’attente aux caisses ! En 5 min, mes courses sont dans le coffre ! Et je choisis l’heure à laquelle je vais chercher mes courses, pratique !

Ça fait faire des économies : pas de flânerie dans les rayons, ici j’achète uniquement ce que j’ai besoin et donc, ça m’évite d’acheter des choses inutiles, genre gâteaux et compagnie. Également, ça permet de mieux maîtriser mon budget, vu que le panier s’affiche en direct.

Ça évite les crises de nerfs : pas de monde dans les rayons, pas de gamins qui courent partout, pas de mémés qui veulent te griller ta place à la caisse, je reste dans mon canapé, peinarde à faire mes courses et ça, ça n’a pas de prix.

Alors, je vous ai convaincue ?