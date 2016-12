Pourquoi faut-il s'intéresser à la mi-temps du Super Bowl ?

le Super Bowl est l’émission la plus regardée de l’histoire des Etats-Unis et mérite donc que l’on s’y intéresse. Mais si outre-Atlantique le sport est un sujet important, les 30 minutes de spectacle à la mi-temps, eux, tiennent le monde en haleine.

Avec des super stars internationales comme Michael Jackson et Katy Perry, et des performances musicales de plus en plus impressionnantes chaque année, la mi-temps du Super Bowl est en passe de devenir aussi populaire dans le reste du monde. Pour les 50 ans du Super Bowl, Stylight vous a concocté une infographie et des visuels animés qui vous donnent 5 raisons de vous intéresser à la mi-temps du Super Bowl. Touchdown !