Pourquoi j'ai choisi d'acheter un aspirateur haut de gamme

C'est grâce à un chèque cadeau offert par mes amis chez la Fnac que j'ai choisi d'acheter un nouvel aspirateur. Après mûres réflexions, j'ai opté pour le tout dernier modèle de chez Dyson : le Dyson V8 Absolute.

S'il est certes cher pour un aspirateur balai, il ne m'a fallu rajouter que quelques dizaines d'euros pour compléter le montant de ma carte cadeau. Donc ce Dyson ne m'a presque rien coûté, merci les copains !

Un investissement que je ne regrette absolument pas

En effet, j'avais un vieil aspirateur traîneau de chez Philips qui faisait un bruit de malade et que j'ai décidé de remplacer par un aspirateur balai sans fil et surtout sans sac.

J'ai pu par le passé tester le Dyson V6 et j'ai été bluffé par son efficacité (je ne parle pas du prix qui va avec) et je me suis dit que le jour où je déciderai de changer d'aspirateur, j'opterai pour l' achat d'un aspirateur Dyson

C'est puissant, maniable, pas trop bruyant et surtout sans sac. Marre de devoir commander des sacs toujours à la dernière minute et de devoir passer le balai plusieurs jours d'affilé en attendant de recevoir ma commande.

Concernant ma nouvelle acquisition (le Dyson V8), elle est équipée de tous les accessoires nécessaires pour entretenir n'importe quelle surface : parquet, carrelage, moquette et canapé, poils d'animaux.

Sa station de rechargement murale est si pratique que je l'ai installé dans ma cuisine pour l'avoir toujours chargé et à portée de main, ce qui est bien plus simple pour nettoyer immédiatement après avoir préparé à manger. Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.

Au delà du fait que je sois vraiment satisfait de mon aspirateur Dyson, je doit aussi préciser que j'ai gagné énormément de temps dans l'entretient courant de ma maison

Donc si vous avez le budget pour acheter un aspirateur balai de qualité, Dyson c'est le top du top, même si c'est cher.

Je reviendrai peut-être vous faire une review plus poussée de mon Dyson V8.