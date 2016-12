Pourquoi j'aime Kate Middleton

Depuis qu’elle est avec le Prince William, Kate Middleton m’a toujours fasciné. Voici les raisons pour lesquelles Kate Middleton est une vraie princesse à mes yeux.

Premièrement, je la trouve extrêmement belle, c’est un fait. Personne ne peut nier que Kate Middleton est une femme dotée de tous les atouts qu’on rêverait d’avoir : un joli visage, une superbe chevelure, un corps bien fait.

Deuxièmement, je trouve qu’elle a réussi à rester simple et naturelle, malgré son statut de princesse. Elle ne s’habille pas toujours avec des fringues de luxe, ne fait pas de chichis, souhaite rester proche de la réalité, notamment en voulant donner une éducation “normale” à ses enfants. Bref, on sent que Kate peut être accessible, on pourrait presque copiner avec elle.

Troisièmement, je trouve qu’elle choisit (ou sa styliste) ses vêtements avec élégance et style. Elle a toujours la petite robe qu’il faut, le petit chapeau, la petite veste, bref, Kate, elle a la classe, no matter what.

Quatrièmement, je trouve qu’elle forme un couple parfait avec William, ils vont tellement bien ensemble et semblent être terriblement complices quand on les voit à l’écran ou sur papier.

Et vous, vous l'aimez Kate Middleton ?