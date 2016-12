Pourquoi j’adore la performance de Sia à Saturday Night Live

Pour les amateurs de la chanteuse australienne, Sia, on se souvient tous de sa prestation à Danse avec la Star ou elle était très loin sur scène et surtout de dos. Elle avait déjà choisi cette mise en scène pour l’émission d’Ellen Degeneres. C’est alors Maddie Ziegler, la petite danseuse de 12 ans bourrée de talent qui oeuvre dans le célèbre clip Chandelier, qui s’occupait de faire le spectacle pendant nous étions emportés par la voix unique de la jolie blonde.

Si elle disait à demi mot que c’était parce que la scène et la pression médiatique l’insupportaient, c’est surtout des problèmes d’addiction à la drogue et à l’alcool qui seraient responsables de cette prise de recul. Dommage quand on a autant de talent que Sia.

Il y a quelques heures, Sia a su encore me surprendre en étant sur scène cette fois-ci. C’est pour la célèbre émission Saturday Night Live et elle était là, SUR scène. Bon, elle avait les 3/4 de son visage caché par une visière en dentelle mais la chanteuse était là pour assurer le spectacle. Et j'adore ça !

Le moins que l’on puisse dire c’est que ça n’a rendu que plus magique sa prestation. A la base, j’aime déjà beaucoup la voix de Sia, je la trouve pleine de failles et quand elle se casse, ça me fait des plein de frissons. Comme si elle assumait ce qui était brisé en elle, juste en chantant. Envoutant ! Ses deux prestations pour Saturday Night Live étaient donc parfaitement executées selon moi.

Magie de l’univers de Sia venue interpréter deux titres, Chandelier et Elastic Heart, elle a réussi à créer deux univers complètement différents autour de ses chansons tout en plongeant dans son monde teinté de mélancolie. Une vraie réussite que j’avais envie de partager avec vous.

Pour découvrir Chandelier en live :

https://www.youtube.com/watch?v=8Hg_rIqOZHc

Elastic Heart en live :

https://www.youtube.com/watch?v=jaqymceidB8

Si elle est souvent décriée, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a su témoigner d’un talent rare sur scène et j’espère pour elle que ces prestations marquent le début d’un renouveau à la fois dans sa vie personnelle que médiatique. Vous ne pensez pas ?