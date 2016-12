Pourquoi l'achat d'un aspirateur de qualité est un véritable investissement

Quand notre vieil aspirateur est tombé en panne, il était évident que n'allions pas entretenir nos sols avec un balai, bien trop long et le rendu pas assez efficace, et qu'il nous fallait rapidement en acheter un nouveau.

Et c'est là que les choses se gâtent...

Quand madame cherche un aspirateur sur internet : elle tape dans Google "meilleur aspirateur"

Quand je cherche un aspirateur : je tape "aspirateur pas cher"

Autant vous dire que dès la phase de recherche, les choses commencent à se gâter.

Personnellement, je me disais "qu'un aspirateur est un aspirateur" et qu'il ne sert à rien de se ruiner pour que les sols de la maison soient bien entretenus. Il était donc pour moi tout naturel de chercher à acheter un aspirateur pas trop cher et performant.

Mais madame ne voit pas les choses de la même manière et recherche de son côté un aspirateur performant, beau, simple d'utilisation et avec beaucoup d'accessoires... rien que ça ! Pour faire court, elle voulait absolument acheter un aspirateur Dyson

Après plusieurs jours de recherche, nous avons convenu elle m'a convaincu qu'il nous fallait acheter le modèle Dyson DC33C. Si j'ai faillit m'étouffer quand elle m'a annoncé le prix (environs 450€), c'est en lisant les centaines de commentaires positifs que je me suis laissé séduire.

C'est au moment de commander qu'une question me vient : cet aspirateur est-il adapté pour aspirer les poils de chats sur le canapé ? En cherchant bien, la réponse est non.

Ne voyant pas l'intérêt de dépenser une somme aussi élevée pour l'achat d'un aspirateur qui ne nous correspondait pas à 100%, nous nous sommes mis en quête d'acheter un aspirateur qui aspire aussi les poils d'animaux.

Mais alors, pourquoi je considère l'achat de cet aspirateur comme un investissement ?

Maintenant que nous l'avons acheté et utilisé, je peux vous dire que ma femme à gagné un temps précieux sur le temps passé à faire le ménage.

Quand passer l'aspirateur nous prenait plusieurs dizaines de minutes par semaines, avec notre nouveau Dyson le temps s'est réduit peut-être de moitié. Le plus long était l'aspiration quotidienne des poils de chat sur le canapé.

Et bien évidemment, ce temps nous le rentabilisons en le passant avec nos enfants ...

Même si ce n'est pas moi le principal utilisateur de notre aspirateur, j'apprécie vraiment ce gain de temps et je pense même investir dans un aspirateur robot pour gagner encore plus de temps au quotidien... mais ça, c'est une autre histoire !