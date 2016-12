Pourquoi le couple Beyoncé/Jay-Z nous fascinent

Cette 2014 fut leur année. Nouvel album dévoilé fin 2013, l’hiver a été le décors d’une promenade musicale savamment orchestrée par le couple célèbre.

Titre plein d’amour. Clips très sensuels. Tournée co-brandée. Ils sont unis, ils s’aiment et le montrent. La gestion de l’image de leur couple est comme celle de leur argent, ils le montre et l’entretiennent.

Ils ont tout ce que nous n’aurons jamais, pourtant on les aime. Des gens aussi décomplexés par le confort de leur vie sont souvent critiqués, pire, détestés, Beyoncé et Jay-Z, eux, sont adulés. On les veut ensemble. On les veut unis. On veut leur paillettes.

Mais cette rentrée est plus compliquée que prévue. Des rumeurs de divorce ne les quittent plus. Des analyse de leur communication corporelle seraient convaincu que le couple n’est plus.



Au fond, on prie pour que leur couple mythique ne se termine pas comme celui de n’importe quel starlette. Ils renvoient tellement une image de couple fort, chacun d’eux semble être un roc. Avouer qu’ils ne sont pas si invincibles que ça égrainerait sans aucun doute leur aura si célèbre.

Il y a un véritable écart entre le couple du début d’hiver et de celui de cet automne.

On en est donc à faire des spéculations sur leur couple. Alors, doucement on se demande, est-ce que ce couple du couple est un danger ? Peut être pas, mais s’ils venaient à mentir sur leur union, certainement. On aime leur transparence, d’où notre acceptation de leurs vieux démons du bling-bling.

On peut donc se demander est-ce que la fin de la fascination ne risquerait pas de se tramer dans cette fausse communication ?