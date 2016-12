Pourquoi les gens s'étonnent que Pete Doherty vive à Melun ?

Mais quel scoop, une personne (un peu) célèbre a décidé de venir vivre à Melun. WHOUAH mais c'est fou... Cette actualité m'agace tellement si vous saviez...

Cette information serait-elle traitée de la même façon s'il avait choisi de vivre dans un quartier bobo de Paris ? Peut être que Pete souhaite vivre aux côtés de gens qui mangent pas sans gluten, dans un quartier où les réalités de la vie sont bien présentes.

Je pense que l'approche du quotidien en banlieue, de la vie sans Paris est toujours regardée d'un mauvais œil, c'est tout de même triste.

Je considère que faire de ce choix de vie la une des sites people est une insulte aux gens qui y vivent, on ne mérite pas Pete Doherty quand on vit à Melun ? Il a choisi la même vie que des milliers de gens et ça fait de ce choix de vie une folie ? D'autant plus, que le dit "choix" est tellement mignon, il a fait ça pour être auprès de la femme qu'il aime. Pour une fois, c'est la non-peuple qui peut conserver sa vie son quotidien et ne doit pas tout lâcher pour la star. Je suis tellement de cette touchante attention du chanteur...

Alors, chères lectrices ou chères contributrices de Melun, sachez que j'adore ce choix, je sais que vous êtes plus près du centre de Paris que beaucoup de Parisiens (on oublie que Pete n'est qu'à 25 minutes), donc je valide.

Bravo Pete pour ce choix et longue vie aux amoureux.