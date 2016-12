Pourquoi ne faut-il pas se fier à ses instincts en cas de symptômes de grossesse

Ce qui se passe dans la réalité

Le test de grossesse : plus fiable que d'écouter son corps



Tout le monde le sait, pour avoir un enfant, il faut "nécessairement" passer par la phase du rapport sexuel non protégé pendant une période dite favorable ou sensible. Que ce soit fait à dessein (dans le but de procréer) ou pas, voici ce qu'on constate dans la plupart des cas. La femme reste à l'écoute de son corps et ne commence par soupçonner une grossesse qu'après 2 à 3 semaines de retard des règles. Or, lorsque la nidation a lieu, la grossesse a "officiellement" démarré et il est important que le suivi médical commence très tôt pour détecter toute anomalie ou encore éviter une fausse couche. C'est pour cette raison qu'à travers cet article, nous allons parler de l'importance d'avoir pour réflexe premier de recourir au test de grossesse Comme précisé plus haut, beaucoup de femmes tardent à faire leur test de grossesse et ne savent que tardivement qu'elles sont enceintes. Les signes de grossesse classiques ne sont pas suffisants pour affirmer ou non la présence d'une grossesse. Il est important, voire primordial, d'effectuer un test dès l'apparition des premiers symptômes de grossesse. Pour ce faire, vous avez plusieurs choix à votre disposition. Du test sanguin aux tests classiques (présence de taux BHCG) en passant par le test digital , nombreux sont les outils dont vous disposez pour en savoir plus sur la grossesse. C'est d'autant plus important que la sécurité de votre enfant et la vôtre sont en jeu dans la détection rapide de la grossesse.On peut conclure qu'il est important de faire un test de grossesse dès qu'on constate les premiers signes de grossesse. Il y va de la sécurité de la mère et de l'enfant.