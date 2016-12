Pourquoi on aime bien Jenifer au fond ?

On a le sentiment de l'avoir toujours connue, l'impression d'une proximité, un peu comme une cousine qu'on a plaisir à retrouver lors des grandes réunions de famille.

Autre facteur Kiffade, elle n'a pas trop de casseroles aux fesses. On le sait qu'elle n'est pas parfaite et que cette petite liaison avec Pascal Obispo a du l'inviter à découvrir des paradis artificiels, elle n'a pas de sex tape sur son CV, de gros clashs, de caprices de divas et autre... Elle avance sans faire couler trop d'encre.