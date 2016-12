Pourquoi on aime Emmanuel Macron ?

C’est bien la première fois que je me suis mordu la lèvre lors de la nomination d’un nouveau gouvernement.

Mais pourquoi ? Qu’est ce qu’il a de si fou ce Macron ?

- Il est jeune, 36 ans, c’est un enfant aux yeux du gouvernement, on le sent plein de force et d’énergie, pas encore blasé par la vie politique, c’est un chien fou de la politique, et cette folie, ça nous change, et nous plait.

- Il a tout fait. Des finances, de la politique, de la psycho, je suis à peu près certain qu’en creusant un peu on se rendra compte qui est aussi champion régional d’abdominaux, et qu’il expose de nombreuses oeuvres contemporaines à la Fiac, sous pseudo.

- Il est marié à une femme de 56 ans, soit 20 ans de plus que lui. Un vrai mariage d’amour, avec son ancienne prof. Un garçon qui n’est pas regardant sur l’âge de sa compagne, on en croise beaucoup trop peu.

- Il est fortuné, en bossant dans la banque, il a gagné près d’1 million d’euros net. Non pas que je veuille absolument fréquenter un riche héritier, mais j’ai envie de dire que ça reste pas désagréable comme caractéristique.

- Il est joli garçon. Bah oui, et en plus il est souriant. Alors certes on peut considérer que son sourire colgate est aussi un sourire de bon communiquant, mais on va faire avec.

- Il sait s’habiller. C’est certes sobre, mais toujours bien coupé, bien taillé, sans tomber dans le bling bling.

On dit donc oui à Emmanuel Macron, et on se penchera sur son bilan politique un peu plus tard, pour le moment, on contemple !