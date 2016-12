Pourquoi on aime Kim Kardashian ?

Elle est oisive, un brin égocentrique et surtout complètement déconnectée des réalités de la vie. Elle est Kim Kardashian.



Revenons sur son parcours. Nous pouvons noter plusieurs faits notables à son parcours. Premièrement un show de real TV qui dure depuis plus de 12 ans, deuxièmement, sa sex tape qui a fait le tour du monde. Kim est devenue une icône (ou un iC*nne) en sachant maitriser le buzz bien plus que n’importe quel professionnel de la com. Elle est notre Seguela du XXième siècle, mais elle, elle n’a jamais coaché un seul président et n’a jamais eu une seule idée révolutionnaire (voire… aucune idée tout court…). Néanmoins, elle affiche 18 millions de followers à son compteur Instagram, chacune de ses sorties est commentée jusqu’au moindre détail et son show cartonne toujours autant.

Après ce rapide portrait, on se demande toujours pourquoi Kimmy nous fait kiffer et pourquoi on l’aime bien au fond.

Ce qui me frappe avant tout, c’est le fait que notre Kim, elle a beau être foutue comme un écran 16/9 mal réglé, elle ose ! Robe moulante, jupe crayon, tenue totalement transparente, bim, Kim, elle le tente. Elle fait fi de ce qu’on pourrait dire d’elle. Ce sujet est d’ailleurs traité dans l’un des épisodes de son show, on voit des scènes où des journalistes se moquent d’elle et de son soit-disant manque de goût. On la sent un peu dégoutée de ces critiques mais elle continue. Kim a SON style et elle l’assume tout en sachant qu’elle ne fait pas l’unanimité MAIS elle veut quand même être aimée de tous. Entre nous, est-ce que ce n’est pas ce qu’on cherche tous à faire au quotidien ? Seulement, notre Kim a 100 000 fois plus de gens à convaincre.

Au delà de ses tenues, c’est l’acceptation d’un corps cruellement imparfait qui en devient parfait. Ses hanches sont sa marque de fabrique. Son postérieur est certainement ce que redouterait toute femme saine d’esprit. Qu’est-ce qu’elle fait elle ? Elle en joue. KK et QQ sont liés à vie et vont devenir riches ensemble ! On aime Kim pour ça, pour ces clichés où on voit des fesses avec un peu de corps autour. Elle a su accepter cela. Évidemment, si elle focus sur ce « don de la nature » ce qu’il y a autour étant tellement artificiel que cette petite tranche de normalité en devient encore plus remarquable.

Au-dela de son physique, Kim c’est un état d’esprit. Il est composé d’un égocentrisme fou, d’une dose incroyable de selfies, d’un désoeuvrement poussé à son paroxysme. Kim ne travaille pas, Kim est Kim et elle s’aime, s’aimer elle-même est son travail. Point. (on ne peut être que jalouse et au fond on adore son job !)

Le dernier point serait sa vie sentimentale. Après être sortie avec la moitié des starlettes masculines un peu musclées, Kim nous a trouvé l’un des rappeurs les plus célèbres au monde, qui (qualité non-négligeable) partage son même amour de l’égocentrisme. Kim a su trouver basket à son pied et c’est la grosse classe ! Bravo à elle.