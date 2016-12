Préparez-vous pour l'hiver avec les accessoires chaleureux d'Hästens !

Les plaids Hästens sont disponibles dans plusieurs coloris très doux : bleu marine, crème, aubergine, vichy, gris, etc... En laine de bébé alpaga, ils sont sept fois plus chauds et plus résistants que des plaids en laine de mouton. 130x200 cm : 290€Pour réchauffer vos pieds, succombez aux chaussons Hästens. Son rembourrage en duvet d'oie vous apportera un confort ultime. Taille unique - Hauteur 26 cm : 80€Saviez-vous que le satin de coton est la matière idéale pour conserver la chaleur sous la couette ? D'excellente qualité, la parure de lit Herbarium offre un toucher très soyeux. Dotée de motifs kaléidoscopes originaux, elle a aussi été imaginée par la designer primée Gunilla Lagerhem Ullberg. Taies d'oreiller : de 70€ à 80€ / Housses de couette : de 250€ à 630€Enfin, pour ceux qui ont des soucis de cervicales, l'oreiller anatomique d'Hästens contient deux cylindres amovibles pour offrir un appui unique à la nuque. Idéal si vous dormez sur le côté ou sur le dos. Le cylindre peut même être utilisé seul durant vos déplacements en avion ou en train pour un excellent maintien de votre cou. 52x63 cm : 240€Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Hästens