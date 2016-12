Préservez votre capital soleil grâce à l'aloe vera !

L’Aloe Vera est connue depuis des millénaires pour ses multiples vertus grâce à sa composition chimique très riche d’au moins 250 constituants dont des vitamines (A, B, C et E), des minéraux (zinc, cuivre, fer), des sucres (glucose, mannose, cellulose), des lipides, et des glycoprotéines. De nombreuses études ont montré son action sur la peau. Sa richesse en polysaccharides lui confère un fort pouvoir hydratant et une bonne pénétration dans l’épiderme. L’Aloe Vera favorise également le renouvellement de la peau par prolifération des kératinocytes (principales cellules constituant l’épiderme) et la synthèse du collagène de type I. Tous ces effets contribuent à une bonne régénération de la peau mais également à une bonne cicatrisation.

Forever Living Products est le 1er producteur mondial d’Aloe Vera, et propose des 3 naturels pour votre été.

SUN LIPS

Ce stick contient une formule riche en agents hydratants, réparateurs et anti-desséchements associés

à des filtres solaires puissants (SPF 30) pour préserver la barrière protectrice des lèvres. Sa texture au goût frais de menthe ne laisse aucune trace blanche sur les lèvres. 4,25g - 4,99€

ALOE FIRST

Une brume à base d’Aloe Vera, de propolis et d’allantoïne pour hydrater et rafraîchir corps, visage et cheveux tout l’été. 80.3 % de gel d’aloès. 473ml - 28,06€

SPRAY SOLAIRE aloès SPF 30

Ultra-rapide et efficace, ce spray protège la peau contre les effets néfastes du soleil. 30 % de gel d’aloès. 178ml - 21,57€

GELÉE ALOÈS

Particulièrement riche en Aloe Vera, ce gel transparent non gras hydrate, régénère et apaise la peau. Idéal pour apaiser les coups de soleil. 84.46 % de gel d’aloès. 118ml - 21,08€

