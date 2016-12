Produit naturel pour faire pousser les cheveux très vite

Style de coiffure majoritaire porté par les adaptes du mouvement rastafari, les dreadlocks se retrouvent dans presque toutes les cultures aujourd'hui. C'est d'ailleurs devenu un effet de mode. Il faut toutefois préciser que l'origine des dreadlocks remonte à l'Egypte antique pendant que les pharaons régnaient encore. Alors voici ma petite histoire que je partage avec vous.

Mon mari, un Français d'origine Béninoise a toujours eu pour coupe les cheveux rasés. Du jour au lendemain, il m'a dit qu'il souhaiterait avoir des locks. Après 6 mois sans se coiffer, le résultat était plutôt décevant pour lui, car il n'avait même pas encore la tête d'un afro :) Je me suis dit alors que j'allais lui proposer un remède simple pour faire pousser les cheveux de façon naturelle.

Quels ingrédients j'ai utilisé ?

Vous n'allez pas me croire, mais je n'ai utilisé qu'un seul produit et en 3 mois, il est devenu un vrai afro. D'ici peu, les locks commenceront à se former naturellement sur sa tête. Le produit miracle est le beurre de karité bio. J'en ai acheté et nous avons commencé par l'appliquer sur les cheveux 2 fois par semaines. Le résultat était vraiment impressionnant en seulement 3 mois. Je ne m'attarde pas du tout sur ce que c'est que le beurre de karité. Beaucoup de sites en parlent sur internet.