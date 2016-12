Profitons de la nuit d'Halloween pour déguiser nos hommes en mâles virils !

Ne cherchez pas plus loin, c'est le déguisement de Rambo qu'il vous faut

Un déguisement " tout compris " pour une tenue de guerrier impeccable

Et oui, vous en voulez toujours plus, et cette année vous voulez que votre homme soit le héros de votre vie, celui qui vous fera craquer à coup sûr et fondre d'admiration tel le héros du film Sylvester Stallone.C'est chose faite avec ce superbe déguisement de Rambo Vous imaginez votre bel amoureux dans ce déguisement ? Lui, va se régaler d'endosser ce costume, et vous, de le voir ainsi transformé en guerrier viril, va sans aucun doute vous émoustiller...Qui a déjà acheté des déguisements ou la photo est attractive mais ou il n'y a souvent que la moitié des accessoires qui composent le déguisement? Je crois que c'est arrivé à bon nombre d'entre nous, et il faut alors acheter d'autres accessoires pour compléter la tenue...Par contre, vous avez dans ce déguisement tout le nécessaire pour préparer votre homme à devenir Rambo : le pantalon, le haut musclé, la perruque (la même coupe que Rambo), le foulard rouge et la ceinture de balle sont fournis.Il ne vous reste plus qu'à ajouter de grosses chaussures genre Rangers noires et le tour est joué ! C'est sûr, cette année Halloween va être mémorable !! Votre chère et tendre moitié vous remerciera de lui avoir permis, le temps d'une fête, de devenir ce héros culte qu'est Rambo. Bon halloween à tous !