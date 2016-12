Quand je pense que je me prenais la tête avec mes écouteurs !

Je prends les transports et comme beaucoup, je n'aime pas être dérangée durant mon trajet. La technique connue de toutes les femmes est d'enfoncer des écouteurs au fond de ses oreilles. On prend un air un peu évasif et le tour est joué pour réduire de 50% le nombre de gros lourds. Bon, il y a toujours les 50 autres pour cent d'irréductible mais ça on y peut rien.



Bref, tout ça pour dire que l'un de nos meilleurs alliés s'appelle écouteur ou encore casque audio. Au départ, je les choisissais un peu au hasard, c'était juste histoire d'avoir de la musique. Seulement voilà, les modèles cheap que je dégotais avaient un défaut majeur : les fils ne duraient pas plus de 3 mois.

J'ai donc décidé de m'orienter vers des modèles un peu plus haut de gamme. J'étais prête à dépenser plus pour ne pas avoir à payer une nouvelle paire de casque audio 90 jours après. Si la qualité sonore était au rendez-vous et que l'accessoire était solide, je me retrouvais confronter à un nouveau caprice : j'en avais assez des fils !

C'est vrai quoi, on passe son temps à les démêler. Des fois ils sont trop courts, souvent ils se prennent dans les cheveux, jamais ils ne sont convenablement rangés. Tout ça pour dire que j'en avais marre jusqu'au jour où j'ai découvert le casque bluetooth audio. Une révolution ! Plus de fil qui traîne partout, jusque un casque (ou écouteur) qui se cale sur la tête et se connecte en bluetooth à mon smartphone. J'étais comme une dingue. Du coup, je m'en sert également pour courir aujourd'hui. Bref si comme moi vous en avez marre de jouer au casse-tête chinois à chaque fois que vous vous emparez de votre casque audio, je vous recommande chaude de passer en mode écouteurs bluetooth.