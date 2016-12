Quand Lady Gaga ressemble à un Seksès

En général, les robes de la star de la pop me plaisent, toujours bordelines, provocantes, sexy, excentriques... mais là cette année, sur le tapis rouge du Met Ball, j'ai eu une révélation : sa robe signée Balanciaga me faisait à un Seksès !

Mais qu'est-ce que donc que cela allez-vous me demander ?

Rappelez-vous le film fantastique Dark Crystal, ce sont les méchants. Des sortes de vautours sur de gros corps avec de grands manteaux parsemés de plumes, os ou autres décorations improbables. Un peu comme la chanteuse quoi ! Donc oui, désolée, cette robe me fait penser aux seksès, je n'arrive pas à voir autre chose.

Peut-être à cause de des plumes partout sur ce volumineux manteau associé au profil de la star coiffé d'un diadème... une sorte de reine des Seksès quoi !

Allez, on dit que Lady Gaga se rattrapera à sa prochaine sortie ou alors que je suis vraiment très très méchante !