Quand Yankee Candle me donne des envies de printemps

L'hiver, ça me déprime. Je n'aime pas le froid, les fêtes de fin d'année ne m'ont jamais fait rêver, l'overdose de raclette et de chocolat me donnent déjà la nausée... Je n'ai qu'une hâte : voir le mois de mars et le printemps arriver, pour retrouver un peu de soleil, de lumière, et surtout les odeurs des fleurs.



Mais aussi, il faut bien l'avouer, pour découvrir les nouvelles bougies signées Yankee Candle. Pour le printemps, la marque proposera quatre parfums inédits, associés à des cires aux couleurs pastel, idéales pour créer une ambiance détente au sein de sa maison. D'ailleurs, cela correspond bien au nom de la gamme : My Serenity.



Au programme donc, quatre bougies :

- Lemongrass & Ginger, la bougie verte qui sent bon le gingembre et la citronnelle

- Moonlight, la bougie violette au doux parfum de bambou, de bergamote et de note boisées

- Peony, la bougie rose qui sent bon la pivoine

- My Serenity, la bougie orange à l'arôme de poire et d'orange, mélangé à des fleurs tropicales et du musc



Chacune de ces bougies se décline dans six formats de combustion : Chauffe-plat (9,99 euros les 12), Tartelette (2,19 euros), Votive (2,49 euros), Petite jarre (10,99 euros), Moyenne jarre (22,99 euros) et enfin Grande jarre (27,99 euros) !



On parie que ces senteurs vont vous faire craquer ?