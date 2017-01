Que trouve-t-on de sexy chez l'autre ? La réponse en infographie !

Si vous pensiez avoir une révélation avec cette infographie réalisée par le site de rencontre Happn et les coffrets beauté GlossyBox (auprès de 11000 personnes quand même), vous allez être déçus...

A la question "que regardez-vous en premier chez l'autre?", les yeux caracolent en tête. En même temps, c'est assez logique. Ensuite arrivent, loin derrière, la bouche pour les femmes et les fesses pour les hommes.

Et pour plaire, les choses ne changent pas tellement plus : il faut avoir de l'humour ! Mais n'oubliez pas la sensibilité, l'ambition et la confiance en soi ! Je vous rajoute un peu de générosité et de sens de l'amitié pour compléter ?

Quant au physique, la vision des hommes est clairement clichée... Une femme sportive, mais qui se maquille, qui bosse et qui baroude... En gros, ils veulent tout ! Les femmes ne rêvent qu'à un look casual chic (bye-bye le look hypster).

Conclusion : les choses changent mais pas très vite ^^