Quelles matières privilégier pour le linge de maison ?

Le 100 % coton

C'est la fibre végétale numéro un en matière de lingede lit. Et pour cause, elle a tout pour plaire : hypoallergénique, elleest confortable, tient dans le temps et résiste aux lavages. Sa douceurnaturelle est agréable sur la peau, et si vous optez pour du coton biologiquec'est encore mieux ! Pensez-y pourle linge de bébé tout bio !

Les cotons haut de gamme

Ici, la fibre est tissée plus finement et le résultatse perçoit déjà à l'œil : le tissu est légèrement satiné. Etamine, percaleou encore satin de coton, ces tissages ont un toucher très soyeux sans pourautant glisser. Ils possèdent en outre la résistance typique du coton.

La flanelle

C'est la matière que l'on connaît plus souvent sous lenom affectueux de pilou. Confortable à souhait, elle est douce, moelleuse etréconfortante. Idéale pour une chambre cosy, elle réchauffe les nuits d'hiver,surtout sous la forme de housse de couette bio ou traditionnelle.

Le jersey

Si là encore il s'agit de coton, le mode de tricotageest à nouveau différent. C'est la matière parfaite pour les draps-housses, caren plus d'être confortable, elle est également extensible et pourra doncs'adapter à toutes les épaisseurs de matelas. Sa bonne résistance au temps etsa grande douceur en font un précieux allié du linge de lit.

Le lin

En plus d'avoir de vraies qualités déco, avec sonaspect brut et néanmoins très chic, le lin résiste à tout. Cette matièrerobuste possède des qualités thermorégulatrices et, avec le temps, ses couleursse patinent comme pour le cuir. Au quotidien, il est pratique, car il nenécessite pas de repassage, surtout si vous optez pour du lin froissé !