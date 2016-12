Quelles nappes pour de jolies tables de fêtes ?

Pour marquer le coup, rien de tel qu'une belle nappe colorée, la pièce maîtresse de votre décoration. Que l'on soit adepte du traditionnel rouge, ou des incontournables doré et argenté, cela donnera quoi qu'il arrive de la gaité à votre décoration.



Pour épater la galerie et pour habiller cette nappe, on peut opter pour une déco de table sortant de l'ordinaire : scandinave, graphique, black & white ou plus original... nature !



Envie de "shopper" quelques nappes ? Blanc des Vosges fabrique plusieurs modèles en Jacquard dans de nombreux motifs épurés et colorés.- Cristal : coloris framboise / nappe ronde diam. 175 cm dessin continu : 55€- L'Arbre : coloris rouge / nappe ronde diam. 175 cm dessin continu : 55€- Ombelle : coloris marron glacé / nappe ronde diam. 175 cm dessin continu : 55€Disponibles sur l'eshop Blanc des Vosges , elles sont certifiées Made in France.