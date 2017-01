Quelles sont les séries les plus téléchargées en 2016 ?

Pour obtenir ce classement, Parrot Analitics a croisé plusieurs données : les audiences bien-entendu, mais également les partages illégaux, en pair-à-pair ou via des sites de streaming, ainsi que leur présence sur les réseaux sociaux et autres plateformes de mirco-blogging.

Le chiffre final correspond au nombre de fois où les séries ont été recherchées par jour ! On ne vous fait pas plus languir, voici le classement final :

1. Game of Thrones (7,2 millions)

2. The Walking Dead (4,7 millions)

3. Pretty Little Liars (3,8 millions)

4. Westworld (3,5 millions)

5. The Flash (3,1 millions)

6. The Big Bang Theory (2,9 millions)

7. The OA (2,8 millions)

8. Stranger Things (2,5 millions)

9. Running Man (2,4 millions)

10. Suits (2,4 millions)

11. Arrow (2,1 millions)

12. Quantico (2,1 millions)

13. Teen Wolf (2 millions)

14. One Piece (1,9 million)

15. Gotham (1,9 million)

16. The Vampire Diaries (1,8 million)

17. Marvel's Luke Cage (1,8 million)

18. Naruto : Shippuden (1,8 million)

19. Vikings (1,7 million)

20. Mr. Robot (1,7 million)

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il y a de la place pour les anciennes séries (Game of Thrones, Walking Dead, Pretty Little Liars…) autant que pour les nouvelles (Westworld, Stranger Things…).

Enfin, un grand bravo à The Big Bang Theory qui cartonne toujours après 10 ans de présence est encore la 6ème au classement des séries les plus plébiscitées en 2016 !

Alors ? Les avez-vous toutes vues ?