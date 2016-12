Quelques idées de déco de Noël à faire soi-même

J’ai toujours aimé faire mon sapin de Noël. Chaque année, il a le droit à son un duo de couleurs. Mais voilà, parfois, la décoration que je peux trouver en magasins n’est vraiment pas à mon goût.

Alors voilà, cette année, j’ai décidé de créer ma propre déco de Noël. Et pour ça, je suis allée faire un petit sur Pinterest et je me suis inspirée de quelques jolies photos et tutos faciles à faire.

Les boules de Noël

J’ai adoré les couleurs utilisées par Déborah et Axel du blog Atelier de Curiosité. Ça a l’air tellement facile et c’est si joli ! Je pense que vous verrez prochainement le résultat sur ElleAdore ! Le lien : http://atelierdecuriosite.com/2014/12/diy-decoration-noel.html

Les guirlandes

Deux guirlandes ultra simples à réaliser m’ont tapé dans l’oeil : une guirlande faite simplement de ronds dorés autocollants accrochés à une ficelle et une autre, fête de feuilles mortes séchées et peintes à la bombe dorée / argentée / cuivrée. Les liens :

https://fr.pinterest.com/pin/168885054754017770/

https://fr.pinterest.com/pin/168885054754017761/

La couronne de Noël

J’ai flashé sur cette couronne de Noël très loin de la traditionnelle déco verte et rouge et or. Le lien : http://ouiouiouistudio.blogspot.fr/2014/11/diy-la-couronne-dhiver.html

Les bougies

Je suis une grande adepte des bougies et j’aime beaucoup fabriquer mes propres bougeoirs quand je le peux ! Ici, deux tutos super simples : l’un où il suffit juste de mettre du masking tape autour de bougies pour photophores et l’autre, des bouteilles recyclées en bougeoirs. Les liens : http://www.mylittlefabric.com/un-noel-qui-conte-beaucoup-picard/

https://fr.pinterest.com/pin/168885054754018102/

Si vous souhaitez voir ma petite sélection (qui s’agrandira sûrement), rendez-vous sur mon Pinterest :) => https://fr.pinterest.com/helenebl/d%C3%A9coration-de-no%C3%ABl/