Quels sont les réflexes pour éviter la grippe ? Cette infographie vous dit tout !

On est tous égaux face à la grippe... Et cette année, pas de chance, le virus est à la fois précoce et virulent ! Le combo gagnant du microbe. Alors voici une infographie qui vous aidera à passer entre les mailles de la grippe, si par chance, vous n’avez pas encore fait partie de ses victimes.

Des rappels d’hygiène simples mais efficaces. Et quelques infos étonnantes : vous le saviez que les particules éternuées restaient dans les airs 20 minutes après votre gros atchoum ? C’est énorme ! Alors on évite de propulser ses petits virus en faisant attention… Et on essaye de ne pas se tripoter le visage (mais ça, ça va être super dur !)