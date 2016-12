Raconte-moi l'histoire du parfum !

L'histoire du parfum aussi vieille que notre civilisation

Lorsque le culte du corps est arrivé

L'origine du parfum est très ancienne, à savoir que les premiers ont été conçus en brûlant du bois, de la résine ou des mélanges bien plus compliqués. La première découverte du parfum a ainsi été faite lorsque le feu est apparu sur terre et que les hommes ont commencé à y jeter des feuilles, des herbes ou bien des branches. C'est cette pratique préhistorique qui a permis de découvrir différentes senteurs...Il faut savoir que la civilisation ayant le plus marqué l'histoire du parfum a été l'Égypte. En effet, les premiers alchimistes sont apparus, alors que les rites funéraires consistaient à brûler différentes matières telles que la myrrhe ou encore des huiles parfumées. Les parfums étaient alors créés à partir de fleurs mais également de résines. Il faut cependant savoir que le parfum n'était pas uniquement utilisé à des fins religieuses : ils les utilisaient également au quotidien pour la séduction ou pour la guérison. On peut donc en conclure que l'origine du parfum remonte à de nombreuses années... Pour plus d'informations, rendez-vous sur cette page La science du parfum a fini par arriver en Grèce au fil des années. C'est alors que les grecs ont importé d'Afrique les matières dont ils avaient besoin. Ils sont ainsi devenus de véritables experts en matière de parfum. Après avoir développé le parfum très rapidement et s'en être servi à des fins médicinales, il a ensuite été un des éléments déclencheurs pour le culte du corps...Sentir bon, séduire, être agréable à l'odeur devenait alors une chose très importante et notamment possible grâce au parfum. Au Moyen Âge, avec les invasions barbares, l'utilisation du parfum a été prohibée. C'est après quelques années, lors des croisades et de l'ouverture des routes commerciales que le parfum fait à nouveau son apparition et définitivement. C'est ainsi que Venise a été pendant de longues années, la ville fétiche pour le commerce du parfum !