Recette : ma pâte à pâtes

Le week-end dernier, je me suis mise en tête de faire mes propres raviolis. Du coup, pour faire des raviolis, il faut de la pâte à pâtes fraîches, et c’est encore mieux si c’est fait maison ! Ni une, ni deux, je file sur l’Internet mondial et je tombe sur une recette de l’Atelier des Chefs, qui m’a l’air plutôt convaincante, même si je n’ai pas mis d’huile d’olive dans la pâte (alors qu’eux le préconisent).

Pour une pâte à pasta, il vous faut :

300 g de farine

3 jaunes d’oeufs

de l’eau

une pincée de sel

Astuce : si vous voulez plus de pâte, ajouter un jaune d’oeuf à chaque 100 g de farine supplémentaires.

Au robot (parce que c’est plus facile ^^), verser la farine, le sel, les oeufs et un peu d’eau et mélanger avec le pétrin. Si la pâte est trop sableuse, verser un peu d’eau. Il faut que le texture de la pâte soit élastique, homogène mais pas collante (sinon, il faut rajouter un peu de farine). Terminer le pétrissage avec les mains afin de bien prendre en compte la farine qui aurait pu rester dans le bol du robot. Plus vous allez pétrir la pâte, plus elle va gagner en élasticité (c’est le chef de l’Atelier des Chefs qui le dit :D). Former une galette et l’enrouler dans du film alimentaire. Placer la pâte 1h au réfrigérateur. Quand le temps est écoulé, sortir la pâte, faire des petits morceaux et la passer soit au laminoir, soit bien l'aplanir au rouleau. Ensuite, faites vos raviolis en collant les deux parties avec de l’eau.

Malheureusement, je n’ai pas pensé à prendre de photos de ma pâte quand je l’ai faite mais sachez que je l’ai bien testée et approuvée !

Allez, à vos fourneaux !