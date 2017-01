Reprise de Papaoutai par un petit allemand de 5 ans

Yunis Balliu est un petit candidat de l'émission Das Supertalent (L’Allemagne a un incroyable talent) et ce garçon a choisi de reprendre le tube de Stromae, Papaoutai ! Si visiblement il ne maîtrise pas totalement notre langue, l'enthousiasme qu'il met à entonner les paroles en phonétique est totalement craquante !

Comble de la choupinitude (nous aussi, on ne maîtrise pas bien le français et on invente des mots !), entre deux couplets, il se met à danser comme un fou, et alors là, on fond totalement...

Merci pour ta jeunesse joyeuse petit Yunis !