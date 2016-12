Rouges à lèvres, les tubes à shopper!

Une soirée entre copines ou un dîner en amoureux ? Vousne savez pas quelle teinte choisir pour mettre en valeur vos lèvres et votretenue ? Miss Den lance une collection de 10 teintes chics et tendances derouge à lèvres velours ni trop mat ni trop brillant parfaits en toutescirconstances !

Avec leurs couleurs satinées et leurs textures crémeuses,les rouges à lèvres Miss Den seront nos alliés cet été pour sublimer notrebouche et donner une petite touche de pep’s à notre maquillage.

Le bon geste

Utilisez un pinceau à lèvres pour une pose encore plusprécise !

On aime :

Un, puis deux puis trois, et plus encore… Grâce à son prixmini, plus besoin de se priver !

Disponible en 10 teintes :

Nude pour les plus discrètes

Bois de Rose pour les romantiques

Rose Boudoir pour les poétiques

Baby Doll pour les rêveuses

Fuchsia pour les aventurières

Rose romance pour les sensibles

Rose Berry pour les curieuses

Rouge Néon pour les sentimentales

Rouge Fatal pour les passionnées

Rouge Carmin pour les charmeuses

Prix : 5,50 €

En vente en GMS et sur la e-boutique : www.missden.com