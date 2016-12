Saint Nicolas, le voyageur du 6 décembre

De nombreuses légendes circulent à propos de ce Saint Nicolas. La plus célèbre raconte qu’il sauva trois petits enfants d’un horrible boucher qui voulait les transformer en petit salé. Ce miracle a fait tout naturellement de lui le saint protecteur des enfants. L’affreux assassin, suivant les pays, s’appelle Pierre Lenoir, Schwartz Peter, Zwarte Pieten,… ou n’est autre que l’abominable Père Fouettard.

Selon la tradition, Saint Nicolas, évêque de son état, fait route avec sa mule et traîne avec lui le boucher, pour le punir de son forfait. C’est d’ailleurs ainsi qu’il se montre lors de ses apparitions publiques, sous une allure qui ressemble à s’y méprendre à celle du brave Père Noël, avec en plus une crosse et une mitre symbolisant sa fonction ecclésiale. Parfois, c’est selon les régions, ce sont plusieurs Père Fouettard qui tiennent compagnie à Saint Nicolas et qui menacent les enfants de leur bâton si ils n’ont pas été sages. Ces personnages ont le visage noir de la suie qu’ils ramassent en passant par les conduits de cheminée déposer leurs présents.

Dans le Nord et l’Est de la France, le 6 décembre, Saint Nicolas rend visite aux enfants et distribue des friandises, des biscuits ou des oranges. En ville, c’est l’occasion de défilés dans les rues et d’animations diverses, comme des marchés fermiers, des feux d’artifice.

Si vous n’aviez pas de surprises ce matin, il n’est pas trop tard pour vous régaler ! Chaque région a sa propre tradition de petits gâteaux et vous trouverez une délicieuse recette de biscuits en pain d’épices par ici .