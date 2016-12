SATINIQUE, des NUTRIMENTS NATURELS, au service de la beauté quotidienne des cheveux

TRAITEMENT REPARATEUR DE NUIT SATINIQUE: Idéal pour réparer les cheveux très abimés et les pointes fourchues,ce traitement s’applique la nuit. Sans rinçage, il contient une formulelégère non grasse, à base de grenade, qui fortifie les cuticules pendantle sommeil et protège les cheveux des agressions extérieures. Ce soin,qui ne tâche pas, s’absorbe rapidement et répare jusqu’à 100% des pointes fourchues en une seule application. 100 ml / 22€ TTC

TONIFIANT POUR CUIR CHEVELU SATINIQUE: Sans rinçage, ce tonifiant hydrate en profondeur le cuirchevelu et favorise la repousse des cheveux. Composé d’unmélange de plantes breveté, il réduit la perte de cheveux causée par le brossage quotidien. 80 ml / 52€ TTC

SCULPTER ET EMBELLIR SPRAY FINITION ULTIME SATINIQUE : Parfait pour finaliser les coiffures en soulevant simplement les racines, ce spray offreune tenue optimale tout au long de la journée. Résistant à l’humidité, il fait briller lachevelure et évite l’apparition de frisotis. Très doux, il est possible de l’utiliser plusieurs fois par jour pour peaufiner tous types de coiffure. 250 ml / 10€ TTC SPRAY BRILLANCE SATINIQUE: Cette brume transparente et légère offre une brillance instantanée. Conseilléeparticulièrement sur les cheveux secs et sans vie, elle est simple à appliquer etsuffisamment douce pour être utilisée tous les jours. Contenant de l’huile d’Argan, elle hydrate, lisse et fait briller la chevelure. 100 ml / 18€ TTC CIRE TEXTURISANTE SATINIQUE: Non collante et non grasse, cette cire discipline et sculpteles cheveux les plus rebelles. Idéale pour apporter volume etdéfinition sur les coupes les plus courtes, elle convient à toustypes de cheveux pour un effet des plus naturels ! 50 ml / 19€ TTC BOUCLER ET LISSER CREME COIFFANTE SATINIQUE: Parfaitement adaptée sur cheveux bouclés, cette crème coiffante adoucit, discipline et fait brillerle cheveu. Elle permet une mise en forme soignée et réussie. Composée d’huile de noix de kukuiet de vitamine E, elle donne un aspect sain à la chevelure. S’utilise sur cheveux humides ou secs quotidiennement.50 ml /19€ TTC BAUME DEFRISANT SATINIQUE: Ce baume crémeux aide à apprivoiser et à lisser les cheveux pendant le coiffageà chaud. Résistant à l’humidité toute la journée, il contient un agent thermoprotecteur qui protège des dommages causés par la chaleur lors du lissage. Jusqu’à 6 fois plus lisse, il permet de garder une chevelure hydratée jusqu’à 24h.100 ml / 19€ TTC