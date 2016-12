Sauve qui peau avec le rituel pour hommes à l'aloe vera !

ALOE SCRUB

Cette crème onctueuse enrichie de grains de cire de Jojoba, élimine en douceur impuretés et cellules mortes et hydrate les couches supérieures de l’épiderme. Ce gommage affine le grain de la peau et revigore le teint en lui donnant fraîcheur et éclat. Convient à tous types de peaux.

99ml - 22,28€. 31,7% de gel d’aloès

GENTLEMAN’S PRIDE

Soin hydratant à la texture fluide et légère, qui possède des propriétés apaisantes pour calmer le feu du

rasoir et les irritations cutanées. La peau est hydratée, douce et apaisée. Son parfum subtil apporte une note

d’élégance discrète.

118ml - 21,08€. 41.8% de gel d’aloès

ALOE SHAVE

Le gel-mousse Aloe Shave formulé pour les peaux sensibles et facilement irritées, vous apporte un rasage très précis en prévenant les microcoupures et combat les irritations et les rougeurs. la peau est rasée de près, fraîche, apaisée et parfaitement hydratée.

150ml - 17.92€. 39,2% de gel d’aloès

Sur www.foreverliving.fr