Se lisser les cheveux sans danger

Si vous êtes accro au fer à lisser, vous savez peut être quele lissage peut à force abimer vos cheveux. En effet, la chaleur dégagée parcet appareil n’est pas sans danger si celui-ci est utilisé de manièrequotidienne. Mais que faire ? Vous aimez terriblement vos cheveux lisseset l’idée de sortir avec vos cheveux bouclés même pour aller chercher du painvous viendrait même pas à l’idée. Voiciquelques conseils pour avoir de beaux cheveux lisses en limitant les risques.

Préparation des cheveux

L’erreur que l’on fait souvent, c’est d’avoir encore lescheveux humides lorsqu’on commence à utiliser son lisseur. Il est doncimportant d’avoir les cheveux secs (vous pouvez utiliser un sèche cheveux oubien les sécher à l’air libre). Prenez soin également de démêler vos cheveux àl’aide d’une brosse. Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer un produitd’aide au lissage à appliquer sur vos pointes.

La température

C’est tout simplement l’ennemi numéro pour vos cheveux. Ilest conseillé d’avoir un lisseur qui permet le réglage de la température. Il nefaut pas dépasser plus de 180°C pour les cheveux qui sont déjà secs à la base.La fibre capillaire au delà de cette température se dégrade rapidement.

Technique de lissage

Pour un lissage parfait, attrapez une mèche d’environ 3cmd’épaisseur et commencez à lisser en partant de la racine vers les pointes. Lelissage doit se faire en douceur en pinçant légèrement l’appareil pour unglissage réussi. Evitez de repasser une deuxième sur la même mèche.

Fréquence de lissage

Le mieux est de ne pas dépasser 3 lissages par semaine pourles cheveux normaux (ni trop secs, ni trop fins). Si vous remarquez que voscheveux deviennent secs, fourchus ou cassants, diminuez votre fréquence delissage en alternant : un jour au naturel, un jour les cheveux lisses.

Le bon appareil de lissage : le lisseur vapeur

Le fer à lisser vapeur est recommandé pour se lisser lescheveux. En effet, la vapeur d’eau dégagée va permettre un meilleur lissagetout en dégageant une température plus faible. Ces appareils ont également l’avantaged’obtenir un bien meilleur lissage puisqu’il est souvent pas nécessaire derepasser sur la même mèche. On retrouve des lisseurs vapeurs entre 60 et 200€et le modèle Steampod de l’Oréal est un bestseller.

N’hésitez pas à consulter les différents tests des appareilsavant de faire votre choix. Tous les lisseurs vapeurs ne se valent pas mais sivous avez l’habitude de vous lisser régulièrement, cet appareil peut être unebonne alternative.