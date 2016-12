Cette tradition nous vient des pays anglo-saxons et beaucoup d’entre nous l’ont déjà adoptée. A l’occasion de Noël, des membres d’une communauté s'offrent des cadeaux au hasard, via un système de tirage au sort. Souvent pratiquée au travail, dans les familles nombreuses ou entre amis, la participation au Secret Santa part du volontariat. C’est l’occasion d'offrir et de recevoir un cadeau, souvent dans une fourchette affichée de petits prix. Jusque là, rien de vraiment nouveau.

Mais figurez-vous que la Nouvelle Zélande a décidé de pousser le concept à un niveau national !!

En effet, la Poste locale a organisé un Secret Santa géant ! Pour s’inscrire, c’est simple, il fallait se rendre sur le site officiel de la Poste néozélandaise puis d’y indiquer son compte Twitter. Les inscriptions sont désormais closes, environ 2000 personnes participent et vont offrir un petit cadeau à un parfait inconnu. Ensuite, la Poste se chargera de faire circuler gratuitement ce paquet pour qu'il atterrisse au pied du sapin. Grisant non ?

Et si vous avez besoin d’en savoir plus sur la personne que vous allez gâter, pas de souci, vous pouvez obtenir le compte Twitter de l’intéressé et l’espionner le temps de connaitre davantage sa personnalité et ses goûts.

Le concept est vraiment chouette et on a hâte que la Poste française l’adopte ! Ce serait un pas de plus vers le bonheur au quotidien et un supplément de magie de Noël…

