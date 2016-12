SECRETS DE MIEL PREND SOIN DE NOS TRESORS !

Secrets de Miel est une marque française qui propose des produits forme et beauté, 100% naturels et issus de la ruche.

Les vertus de la ruche (miel, gelée royale, propolis et pollen) sont connues depuis l'Antiquité et ont fait l'objet de nombreuses études toutes plus intéressantes les unes que les autres.



Depuis début septembre, je donne 2 fois par jour (matin et soir) à Noa (âgé de 5 ans), 1 cuillère à café 3 fois par jour du sirop Api'Bee Bien Protégé pour l'aider à renforcer ses défenses immunitaires.

Composé de miel de mille fleurs, de jus de framboise, d'extrait de thym et de propolis, le goût est agréable en bouche et c'est une plaisir de le prendre. Si je dis ça, c'est parce que j'en prends aussi à raison d'1 cuillère à soupe 3 fois par jour ! Et oui, faut être en forme si on veut pouvoir suivre le rythme !

Autre avantage de ses sirops : ils sont garantis sans sirop de glucose et ça, ça fait toute la différence ! ;-)

La marque propose ainsi 3 autres sirops :

Api'Bee Bien Dégagé (le SOS des enfants malades pour stopper la toux, le nez qui coule et libérer les voies respiratoires) (18,50€)

Api'Bee Dort Bien (pour en finir avec les réveils nocturnes) (18€)

Api Bee Pleine Forme à la gelée royale (pour redonner vitalité et bien-être) (18,50€)

Je pense repasser commande très prochainement et prendre en complément le sirop dédié à la forme...Vu la fatigue en ce moment, je pense que je vais en avoir bien besoin !