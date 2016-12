Shia Lebeouf, bluffant dans le dernier clip de Sia

Shia Lebeouf m’avait déjàsurprise lorsqu’il été apparu nu dans le clip Fjögur píanó de Sigur Rós. Un clip d’une grande beauté pourune superbe chanson.

Mais dans le clip du nouveautitre de Sia « Elastic Heart», il m’a carrément bouleversé. Sonduo avec l’incroyable Maddie Ziegler fonctionne à la perfection. Certains ontcrié au scandale en découvrant les images du jeune homme en simple slip et lapetite fille en justaucorps, y voyant à travers leurs yeux pervertis, une ode àla pédophilie. Moi je dis qu’il faut arrêter de voir le mal partout car il n’ya aucune idée pédophile dans ce clip, mais bien une vidéo artistique.

Les deux partenaires enfermésdans une cage géante s’enlacent, se battent et se soutiennent tour à tour. Grimaçant,interprétant à la perfection des sentiments imaginaires, la chorégraphie estpoignante, tant par le génie inné de Maddie que par l’interprétation intense deShia.

Certains ont vu dans ce duo unereprésentation de Sia elle-même. Shia étant la version enfermée de son passé,lorsqu'elle était effrayée et apeurée et Maddie représentant la version présente etlibre de Sia, tentant d'aider Shia à combattre ses différents démons. Je trouvecette explication poétique absolument convaincante et je m’en tiens à cettedernière pour mon plus grand plaisir.