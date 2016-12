Sources Local and Fresh, le nouveau RDV Parisien

Ce nouveau concept de restauration rapide propose des produits frais et de qualité dans un espace ultra cosy designé par Lucille Bureau, designeuse des épiceries Causses. Les plus pressés pourront déguster sur le pouce des recettes élaborées tandis que les autres s’installeront dans le petit salon, et tenteront de deviner l’ingrédient mystère qui se cache derrière ce délicieux crumble aux pommes.