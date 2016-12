Souvenirs : imprimez vos photos en quelques clics !

Imprimer ses photos, c'est facile !

Terminées les manipulations longues et fastidieuses pourcommander ses tirages. Avec Printic, imprimez désormais très facilement vosplus beaux souvenirs. Pour cela, il n'y a rien de plus simple : il voussuffit d’importer vos images depuis votre ordinateur, votre tablette ousmartphone. Vous pouvez aussi sélectionner des photos depuis vos réseauxsociaux ou votre compte Dropbox. Vous n'avez qu'à choisir parmi vos plus beauxclichés et à commander la création qui vous plait. Le tout en 3 minutes, topchrono !

Impression sur papier : tout estpossible

Avec Printic, vos photos imprimées sur papier prennent fièreallure. Vous pouvez opter pour un tirage traditionnel, le tout proposé dans unejolie box. À la clé : 50 clichés aux dimensions de votre choix (tiragesphoto carré rectangulaire), en qualité argentique. Si vous le souhaitez, vouspouvez également choisir un livre personnalisé, un calendrier ou encore vousoffrir un poster mosaïque, composé de 35 de vos plus belles images, à encadreret à afficher pour profiter chaque jour de vos clichés. Réalisé dans du papierpremium, avec de belles couleurs, il vous promet une décoration personnelle etoriginale pour les murs de votre home-sweet-home.

L'idée qui change : le noir &blanc

Si les tirages en couleurs sont toujours d'actualité, le noir& blanc revient en force. Avec Printic, vous pouvez bénéficier de tirageexpress de photos en noir et blanc. Vous recevrez vos tirages photo rétro sous quelques jours,directement chez vous.

Pratique : version magnet oucalendrier

Pour les âmes les plus créatives, ou si vous souhaitez faire uncadeau 100% personnalisé, créez également des magnets. Parce qu'un frigo sansmagnet, ce n'est pas rigolo, Printic vous propose de réaliser vos magnets àl'effigie de vos plus beaux clichés. Présentés dans une jolie boite, ils serontégalement envoyés directement chez vous.

Alors,qu'attendez-vous pour ressortir vos clichés oubliés ?