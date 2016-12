Spécial fêtes : sélection cadeaux pour lui

For Men who play towin !

La nouvelle eau de toilette Win d’American Crew aux notes debergamote, mandarine, patchouli, vétiver ou ambre fera forte impression !

100 ml – 39,80€

En vente chez les coiffeurs et barbiers partenaires AmericanCrew

Une barbe au poil !

American Crew chouchoute les homme et propose une nouvelle huilede rasage lubrifiante pour préparer la peau à un rasage de près. Enrichie enHuiles essentielles, Huile de son de riz, de clou de girofle, de menthe et deromarin elle procure une hydratation et une protection parfaite de la peau.

Cette huile s’utilise aussi sur la barbe pour unehydratation en profondeur.

50ml – 25,60€

En vente chez les coiffeurs et barbiers partenaires AmericanCrew

Coffret Monsieur

La jolie marque de Pâtisavonnerie Madame Marchand propose uncoffret idéal pour les hommes soucieux de leur bien-être.

A découvrir à l’intérieur :

- Un savon Soin exfoliant Le Café Crème, aux 6huiles et beurres

- Une Crème de Délice parfum Menthe 150 ml

- Un savon Soin l’Authentique

- Une gourmandise pour le bain

- Un savon Doux

- Un savon Extra Cookies

- Un Friselis Ma peau Active

- Un échantillon offert

Prix : 45,90€

En vente sur www.madamemarchand.com