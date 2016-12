Stolichnaya continue à innover en lançant STOLI® WINTER MULE. Une recette originale et inédite aux saveurs d’hiver, proposant un mélange de vodka, de thé vert sencha gingembre-citron et d’une touche de miel. 1. Déposer le sachet de thé vertgingembre-citron.Puis l’arroser avec 12 cld’eau chaude à 80 °C.Laisser infuser 1 minute. 2. Verser 3 cl de Stolichnaya ®Premium. 3. Déposer 2 cl de miel. 4. Ajouter une cuillère decassonade. 5. Compléter d’un quartier de citronvert exprimé. 6. Remuer à l’aide d’une cuillèrejusqu’à dissolution dumiel et de la cassonade.