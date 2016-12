Tea time 100% Vegan au Shangri-La, Paris

Il était une fois un agréable dimanche à Paris, un ciel presque bleu, une fraîcheur à vous glacer les orteils, un décor hausmannien pittoresque et une jeune fille aux envies délicieuses de se balader sans réelle destination. Bien que le désir de trouver un peu de chaleur au coin d’une cheminée n’était pas du luxe, quoique… Les arbres étaient d’un vert émeraude illuminé, les passants souriants l’air décontracté, une nuit tombante à l’heure du thé et glaçante, presque effrayante. Non, ce n’est pas l’histoire de la petite fille aux allumettes ou bien celle des temps modernes, à vous d’en juger.

Cette jeune fille aux yeux joyeux et aux bottines sombres qui piétinait les feuilles mortes c’était moi. Allons, ne vous enfuyez pas, je vous promets de vous faire rêver et de réveiller vos papilles sans cruauté.

Me voilà à reprendre ma première personne au singulier, j’ai des tendances schizophréniques en écriture, n’ayez pas peur ça m’arrive seulement sur le papier (j’avoue j’écris à partir d’un mac).

Je me promène le long de la Seine puis une petite voix m’ordonne de bifurquer. J’aperçois alors un palais orné de lumières, est-ce une vision ? Non, le palais est en fait un hôtel à l’allure féérique qui m’attire de part son aisance et sa beauté. Je n’ai que faire de tenter de reculer, cette attirance est immédiate et m’aimante à y pénétrer. S’il s’agit d’un piège pour m’appâter alors ma curiosité sera critique et sans scrupules. Il porte le nom de Shangri-La. Mes pieds gelés y trouvent tout de suite un bon ami, la chaleur d’un intérieur marbré. Mes yeux y trouvent leur bonheur face à l’extrême élégance du lieu. Je me ballade, m’installe sur ce canapé rosé tout près de la cheminée. La signification de cozy&chic prend alors toute son importance, je me sens désormais à l’abri du grand froid et de la presque-nuit d’un après-midi automnal.

Ce n’est pas encore l’heure du dîner, ni celui du déjeuner, un Tea Time s’imposait ! Celui que le Shangri-La propose est 100% vegan. Point de temps à perdre, mon choix est fait ! Non, je ne suis pas une vegan à mon plus grand regret mais j’admire ce style de vie dans lequel je me sens proche des valeurs morales, probable que je le devienne, probable que je le sois de temps en temps…

Les gourmands vont s’enfuir en pensant que le goût ne sera pas au rendez-vous, détrompez-vous ! Regardez cette jolie fontaine de pâtisseries et de fringales salés ! (oui, présentoir ou serviteur, comme vous voulez) Le serveur m’avait bien dit que ce serait beaucoup trop pour une seule personne mais j’ai pris le risque sans regret, aucun ! La preuve en image :-)

Un« so chic ! » que j’affectionne tant. On peut y déguster un dizaine de pâtisseries et mini-sandwichs salés. Voici une partie de la liste gustative qui m’a envoyée directement au paradis des saveurs naturelles : calisson aux amandes et noisettes, Mont Blanc cassis, tarte au chocolat, scones et shortbreads (tradition anglaise) avec crème au soja, un délice ! Pour le reste, je vous laisse découvrir par vous-même, la surprise est exquise. Observez et soyez sous le charme. J’ai opté pour un thé au jasmin afin d’accompagner ce moment de gourmandise signée par le Chef Michael Bartocetti.

Écrire cet article m’a donné l’eau à la bouche, ça tombe bien car j’ai emporté les pâtisseries restantes chez moi ! À l’heure où le gaspillage fait polémique, le Shangri-La m’a proposé de me faire un sac à emporter pour prolonger mon plaisir à la maison (vous imaginez bien que je ne pouvais pas manger tout ça toute seule, quoique…).

Cette promenade solitaire m’a fait découvrir un lieu où je suis certaine d’y retourner accompagnée cette fois-ci ou pas !

Je vous suggère ce Tea Time 100% Vegan pour 4 raisons :

Le raffinement du lieu ne peut que vous séduire

du lieu ne peut que vous séduire La découverte des saveurs végétales sans matières animales donc sans cruauté

Au délà de la gourmandise, il s’agit d’une alimentation saine avec une belle éthique signée par un chef qui cuisine avec des produits de saison

avec une belle éthique signée par un chef qui cuisine avec des produits de saison Le service se veut chaleureux dans un cadre très élégant (soyons honnêtes : luxe)

La nuit fut à son comble lorsque j’ai pris le chemin du retour vers ma petite maison, le sourire aux lèvres, les cheveux recouvraient mes oreilles gelées, j’étais ravie de mon escapade parisienne. Je dois avouer que mon portefeuille se retrouve asséché mais qu’à cela ne tienne : on ne vit qu’une fois ! (Oui, j’avoue que j’ai une philosophie particulière) À présent, me voilà à la fin de cet article, qui, j’espère aura su éveiller en vous une émotion culinaire.

Je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée, une bonne soirée pour les nocturnes, une belle vie puis un beau sourire sur vos lèvres ! :-)

À bientôt,

Sarah ♥

Infos pour les séduits :

Horaires du Vegan Tea Time : lundi au vendredi de 15h30 à 17h30, samedi et dimanche de 16h00 à 17h30 : 39€ par personne

Shangri-La : 10, avenue de Iéna, Paris, 75116, France

Site : http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/press-room/press-releases/shangri-la-hotel-paris-launches-100-vegan-afternoon-tea/