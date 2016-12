Un automne en pleine forme

Je metsen place une routine qui me permettra d’être en pleine forme cet hiver et d’éviterles virus.



Je me couche plus tôt

Il me faut 7 à 8 heures de sommeil pour être bien reposée. Je me lève plusfacilement le matin, suis plus concentrée au travail et de manière générale mesent mieux.



Je prends un jus vert au petit-déjeuner

Il s’agit en fait d’un jus de légumes et fruits réalisé à partir d’un extracteur de jus.Le jus est séparé de la pulpe. Je garde ainsi toutes les vitamines.

Alors on mixe les légumes. Mon préféré carotte, pomme, orange, gingembre ousinon betterave, carotte, orange. Faîtes-vous plaisir !



Je reprends le sport en douceur

Ce peut être faire du vélo le week-end ou de la marche à pied. Enrentrant le soir, le descend 2 stations de métro avant et je monte lesescaliers à pied.



Je deviens courge addict

Même si un petit salé aux lentilles ou une raclette sont super bons, jeconsomme un max de légumes. C’est la saison des courges. Alors on en profitesous toutes les formes : rôties, en purée, en soupe ou en salade.



Une tisane le soir

Les plantes ont pleins de bienfaits. Alors profitez-en.



Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions pour être en pleine forme cethiver ?