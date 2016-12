Un brunch angolais, du jamais vu !

Exit les traditionnels œufs brouillés- bacon, et place à un brunch qui fait la part belle à des plats angolais. Eh oui l'Angola débarque à paris ce dimanche avec toute la richesse de sa gastronomie ! Vous savez, ce pays lusophone situé en Afrique centrale qu'on connait bien trop peu...

Dans un cadre élégant du 8ème arrondissement de Paris, on vous installe confortablement dans l’un des canapés ou des fauteuils de style, au milieu d'un décor qui vous plonge dans l'ambiance angolaise.

Au menu, un mélange de traditions culinaires influencées de la longue colonisation du pays par le Portugal. La cuisine angolaise est à la fois inédite et spectaculaire. Le chef nous dévoile un menu original et raffiné servi à volonté en buffet, le tout arrosé de jus de fruits exotiques, servi avec du thé, du chocolat ou du café… Découvrez des produits frais, mixant modernité et tradition. On vous conseille vivement d'essayer le "Feijoda".

Ici vous êtes ailleurs, et, pour mieux apprécier encore votre brunch original, un DJ animera ce rendez-vous. En live, les chanteurs Hamssen, T-Sil, Will Boy et c'est sans compter sur la présence de la première école de danse angolaise parisienne de Kizomba qui assurera un spectacle.

Un brunch conçu et pensé par Diaspora Got Talent, AfroBrunch by G pour marquer les esprits ! Un late breakfast comme on en a jamais vu que vous ne risquerez pas d’oublier, entre les parties de danse endiablées et les animations hautes en couleurs, organisées spécialement pour vous divertir à volonté…

Dimanche 24 avril 2016

Restaurant L'Appart - 9 rue du Colisée, 75008 Paris

De 11h à 16h

Prix : 40 euros / personne

Réservation : 06 86 64 50 58