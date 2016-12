Un chapiteau clic-clac, votre allié de l’été

Une décoration facile à monter

Lorsque le soleil tape à l’heuredu déjeuner, quel dommage de ne pas pouvoir profiter d’un buffet dans lejardin. Avec le chapiteau clic clac, vous montez en un clin d’œil une structuresimple et ultra efficace et créer un espace protégé à l’abri des rayons dusoleil. Vous pouvez même emporter votre chapiteau clic clac et l’installer chezvos amis pour un brunch improvisé.

Votre chapiteau offre une belletouche de couleur sur la terrasse, et dessine une très confortable salle deréception extérieure. Digne des plus grands domaines gourmands.

Un espace festif et confortable

En toile légère et solide, lesbordures latérales du chapiteau sont parfaites pour protéger vos convivescontre le vent, lors des journées aérées. La toile transparente à l’arrièreoffre quant à elle une généreuse entrée de lumière. Sa forme, imitant une portefenêtre, invite à l’oisiveté. Si vous préférez opter pour un chapiteau auxlignes épurées et profiter de la brise estivale, il vous suffit d’ôter lescôtés. Installez votre chapiteau clic clac pour le brunch du dimanche et appréciez le calme et la douceur d’un repas entre amis. Une pratique ultra tendance qui placera vos invitationsparmi les plus courues de la saison !

Des idées de décoration

Avec le chapiteau, vos brunchs dudimanche auront du caractère. Agrémentez votre chapiteau clic clac de grandestables sur le côté pour proposer un choix de buffet et collations à vosconvives. Verres colorés et serviettes assorties vous permettront de donnerencore plus d’élégance à votre repas. Pour une soirée, craquez pour ladécoration lampions et leds dont les lumières colorées charmeront vos invités.Sous votre chapiteau clic clac, ouvert ou fermé, vos invités aimerontl’ambiance cosy créée pour l’occasion.