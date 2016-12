Un designer français revisite Dorelan !

A l’occasion du lancement de la 1ère boutique Dorelanbed à Paris 15ème, Samuel Accoceberry a réalisé deux lits design pour Dorelan, inspirés des rêves de notre enfance !



Le lit Sandi (photo ci-contre)



Accueillant et généreux, ce lit se distingue par une tête de lit structurée comme un assemblage de coussins repliés sur eux mêmes. Une idée simple qui démontre en même temps toute l’expérience et le savoir-faire technique de Dorelan dans la literie. Le nom de Sandi est un hommage à un personnage des contes et des fables de différents peuples d’Europe (le Marchand de Sable) qui, selon la tradition, arrive au début de chaque nuit pour endormir les enfants en leur saupoudrant un peu de sable magique dans les yeux.

Prix : à partir de 1560€ en 160 x 200 cm



Le lit Zack

A la fois sobre et apaisant, le lit Zack, dont le nom vient du fils du designer, s’impose avec une jolie tête de lit

courbée. Très agréable si l’on veut s’y adosser pour lire et ainsi éviter le mal de dos ! Son tissu et son coloris, tous les deux intemporels, reflètent parfaitement l’esprit italien à l’état pur.

Prix : à partir de 1260€ en 160 x 200 cm

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de Dorelan !