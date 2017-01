Un étudiant crée une fausse pub pour Adidas qui enflamme Internet !

Cet étudiant moldave qui étudie en Allemagne doit rendre un projet de publicité pour son école et il a l’idée de ce spot. L’histoire d’un ancien sportif coincé dans une maison de retraite, à qui on refuse de chausser ses baskets pour aller courir dehors comme il le faisait autrefois. L’histoire d’une envie de liberté.

«C’est un vieil oncle qui m’a inspiré, ajoute Eugen Merher. Il nous a quittés l’an dernier, mais jusqu’au bout, il allait marcher ses 3 kilomètres dans le jardin et passait son temps à regarder du sport à la télé. J’ai édulcoré son histoire pour construire la mienne.»

Le 15 décembre, Eugen Merher met en ligne sa vidéo et quelques jours plus tard elle comptabilise plus de 5 millions de vues !! La marque Adidas que l’étudiant avait pourtant sollicitée plusieurs fois en amont le contacte enfin et lui propose un stage ! Stage que le jeune homme a décliné, préférant son indépendance.

Il faut dire que la vidéo efficace et très professionnelle a réalisé un buzz que beaucoup des campagnes officielles de la marque de chaussure n’ont jamais réussi à lancer !

Voilà un étudiant talentueux qui ne risque pas de rester étudiant très longtemps !