Un Japonais crée de vrais plats en version mini

Le cuisinier japonais derrière la chaîne Youtube Miniature Space est un petit génie de la tiny-gastronomy. La "cuisine riquiqui" est un concept venu tout droit du pays du Kawaï et fait des émules sur le web. L'idée : des tous petits ustensiles de cuisine concoctent des tous petits plats dans des toutes petites poêles et casseroles. Comprenez: tout est tout petit, comme ses micro gâteaux couverts de crème et de perle de sucre.

Bourré d'imagination, ce Japonais qui souhaite garder l'anonymat détourne les objets les plus triviaux de notre quotidien (comme une capsule de bouteille) pour en faire des ustensiles originaux (comme un plat à tarte).

Des gâteaux, des desserts, des plats traditionnels, tout est passé en revue dans sa cuisine équipée digne d'une maison de poupées. Même des hamburgers tout complet de la taille d'un pouce, avec micro-salade et mini-oignons.

Sans paroles, juste avec le son des cliquetis métalliques des couverts, ses vidéos comptabilisent près de 64 millions de vues et 519 000 abonnés.